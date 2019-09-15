國民黨總統參選人韓國瑜14日狂掃台中21座宮廟，所到之處湧入大批支持者，「總統好」呼聲不斷，此次的拜廟行程從天亮拜到晚上，韓國瑜展現他在中台灣的高人氣，不過，韓拜廟場場爆棚，黑韓仍不間斷，昔酸人動員來的今扯愛遲到？

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