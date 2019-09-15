大政治大爆卦-無色覺醒》韓鐵人拜廟場場爆棚！昔酸人動員來的今扯愛遲到？ 14:362019/09/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜14日狂掃台中21座宮廟，所到之處湧入大批支持者，「總統好」呼聲不斷，此次的拜廟行程從天亮拜到晚上，韓國瑜展現他在中台灣的高人氣，不過，韓拜廟場場爆棚，黑韓仍不間斷，昔酸人動員來的今扯愛遲到？ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 CTI中天新聞24小時HD新聞直播 (中時電子報) #拜廟 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜台中拜廟 盧秀燕11日返台商議是否合體 20:322019/09/11 政治 郭柯攜手拜廟結盟 藍中常委喊好聚好散 韓沉痛 不團結會後悔 04:102019/09/12 政治要聞 韓台中拜廟 燕禿合體掀高潮 04:102019/09/12 地方新聞 小英拜廟 場外車禍1死4傷 04:102019/09/14 社會新聞 遭譏拜廟沒人？蔡反酸韓這句話 13:052019/09/14 政治 韓國瑜台中市拜廟 車隊被熱情韓粉擁簇包圍 13:362019/09/14 政治 韓國瑜拜廟擠爆 扒手趁機肆虐4人受害 22:222019/09/14 社會 鐵人拜廟韓粉擠爆 宮廟送包粽 02:442019/09/15 政治要聞 韓國瑜台中拜廟展現人潮 黃暐瀚卻看出盲點 08:082019/09/15 政治 外甥需要阿舅 曾朝榮帶莊競程爬山拜廟 14:042019/09/15 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調下滑？網分析後被讚爆 - 政治 林國慶超慘 中秋烤肉又被警察查水表兩次 - 政治 蔡英文論文倫敦聞香團來真的! 彭文正公布行程 - 政治 陳菊暗諷韓國瑜滿意度 被網友一句話反嗆 - 政治 誰在刻意分化馬韓？徐巧芯點名他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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