另一半來自四川重慶的楊鎮浯縣長，也開心與大家學作手工肥皂。（李金生攝）

「自己做的手工精油肥皂！」楊鎮浯縣長好開心！（李金生攝）

台灣創新發展公司董事邱于芸也露了一手，贏得喝采。（李金生攝）

媽媽帶著小朋友學習健康操，一家人和樂融融！（李金生攝）

金湖鎮長陳文顧也學作香皂，與新住民朋友聯誼同歡。（李金生攝）

楊鎮浯縣長等人代表捐贈手工肥皂，由華山基金會轉送縣內獨居老人和弱勢團體。（李金生攝）

金門現有新住民2700多人，新住民家庭占總戶數的15％。新住民公共事務協會今（15）日在中秋連假的最後一天舉辦親子同歡活動，另一半來自四川重慶的楊鎮浯縣長，也開心與大家學作手工肥皂，捐贈獨居老人和弱勢團體，現場洋溢熱鬧溫馨氣氛。

這項在社福館登場的親子活動，吸引新住民家庭大人、小孩200餘人參加，邀請金大康復理療師董碧雯老師現場芳療教學和指導製作精油手工肥皂，並由金湖衛生所護理師蘇慧怡講解保健與心理健康，以及由瑜伽老師陳妙慧帶領大家做暖身運動和製作手工卡片，金寧鄉長楊忠俊夫人謝佩琳也示範手工餅乾製作，滿滿一整天的知性學習，讓大家都覺得好充實。

楊鎮浯縣長偕金湖鎮長陳文顧、金城鎮代會主席陳天成和金門縣商會理事長李有忠等人製作手工精油肥皂，由華山基金會轉贈縣內獨居老人和弱勢團體。

楊鎮浯指出，金門的家庭總戶數約4萬1000戶，其中新住民有2700多人，新住民家庭占15％，已是金門家庭組成重要的一部分，特別感謝新住民好朋友來到金門，參與這塊土地的成長、發展，也為金門的永續以及家庭下一代做出非常好的貢獻。

楊鎮浯也強調，希望新住民好朋友來到金門之後，都能夠融入金門的文化，更盼望金門鄉親打開心胸，讓不同的文化在金門這塊土地獲得尊重，縣府也會全力來協助新住民與社會融成一個大家庭。

(中時 )