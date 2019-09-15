波灣衝突升溫，在葉門叛軍對沙烏地阿拉伯重要油田、煉油廠發動無人機攻擊後，今（15）日一名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官表示，美國部署在波灣的軍事基地及航空母艦都在伊朗的飛彈射程裡，最後還表示德黑蘭一直以來都準備好進行「全面戰爭」。

路透社、俄羅斯衛星通訊社引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）報導，伊朗革命衛隊航空部隊指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）周日表示，「所有人都該知道，伊朗周遭半徑2,000公里內的所有美國軍事基地及航空母艦都在伊朗飛彈的射程裡。」

他還說：「伊朗一直以來都已準備好進行『全面戰爭』。」儘管哈吉薩達這句話並未提及美國，不過從上下文來推斷，明顯是衝著美國而來。

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）周六針對沙烏地阿拉伯國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2處重要油田及煉油設施發動攻擊，迫使沙國隨後宣布關閉境內近半石油設施，影響該國原油產出約50%，國際原油每日供應量恐因此下降5%，後續可能導致國際油價飆漲2位數。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周六在推特表示，沒有跡象顯示這些攻擊行動來自於葉門，指控德黑蘭才是真正主謀。美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也抨擊伊朗企圖「在中東地區製造混亂」，他說，如果德黑蘭仍持續進行挑釁行動，他建議華府應該要提出攻打伊朗煉油廠的計畫。

哈吉薩達的這番話裡並未提及沙國石油設施的攻擊行動。

(中時電子報)