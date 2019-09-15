國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在《天下雜誌》滿意度調查敬陪末座，但高雄深綠前鎮選區的無黨籍里長鍾明憲在臉書為韓抱不平，「如果去年那麼好，韓不會當選市長」，鍾明憲更披露親身經驗，因他的公司位於果菜市場旁，為了三民區一條路鋪平，他陳情10年未果，韓上任後派水利局官員會勘，1個月就搞定，「市民感受最準，媒體滿意度調查聽聽就好！」

韓國瑜日前到前鎮區辦座談會，傾聽基層聲音，會後振興里長鍾明憲在臉書貼文，細數對韓國瑜施政的感受，並給韓市府建議；他說，根據天下雜誌評比，高雄市長去年第2名，今年變22名，「如果去年那麼好，您不會當選市長，去年市長落跑，連議員要見處長都很難，只是我們不會鬧場。」

鍾明憲說，遠雄要捐贈2億多改造文林廣場成停車場，變成7千萬蓋停車場兼活動中心，創造三贏，陳菊市長也答應了，4年來卻被市府卡關，最後工務局自已招標400萬元發包，流標6次，浪費公帑；韓國瑜當選後，他和議員曾麗燕的助理再去找養工處處長，才同意由遠雄捐建，沒有韓國瑜當選，這是不可能做到的。

另外，前鎮區10多年沒人開里民大會，也傳聞里長只要開大會一定砲聲隆隆，不會連任，為了聽取里民聲音，他照樣開，市政府2016年只派民政局技正出席，今年韓市府是由衛生局長直接來傾聽民意，「接地氣就在這裡」。

「民進黨最厲害的就是抹黑！」鍾明憲15日接受本報訪問表示，他以無黨籍參選，立委選舉他支持民進黨的賴瑞隆，最好的里長朋友也是民進黨籍，但實在看不慣民進黨不斷抹黑的手段，韓國瑜當選之後一直被找麻煩，塑造他市政做得很爛的形象，但事實並非如此。

鍾明憲舉例說，三民區正興里長沈秀玲因為當地淹水問題，一直猛批韓市長做不好，接受表揚的場合還趁機抗議，但他經營廣告大圖輸出公司，辦公室剛好位於果菜市場滯洪池旁，對當地淹水原因相當了解，同一條民族一路80巷，他因為路平、淹水陳情10年，根本就是前朝留下來的問題。

他說，為了這條路，他拜託過藍綠民代，包括民進黨的劉世芳、賴瑞隆、陳其邁等人，拖了10年都沒結果，韓國瑜上任3個月後，他再次請議員幫忙，結果水利局派總工程司親自出馬會勘，之後1個月就把路鋪平，「這麼有效率還要被民進黨罷免？實在很誇張！」

鍾明憲痛批部分里長只是作秀，里內長期淹水還有臉參加積優里長表揚，不懂得尊重還有臉嗆韓市長，去年他從代理市長許立明手中領獎狀，也沒鬧場，因為他覺得如果里內有問題，應該是去找市長討論，提出辦法、徹底解決，而不是一味政治抹黑。

(中時 )