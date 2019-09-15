新北市長侯友宜今天上午到行動佛殿上香祈福。（譚宇哲攝）

金剛上師庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波且

世界佛教正心會行動佛殿今天在新莊地藏庵前廣場舉辦祈福法會。（譚宇哲攝）

世界佛教正心會行動佛殿從去年6月啟動出發以來，已行腳台灣祈福54站，今天再度回到新北市，在新莊地藏庵前廣場舉辦祈福法會，並發放500份民生物資包給弱勢家庭。

新北市長侯友宜今天上午到行動佛殿為眾生祈福，新北市社會局長張錦麗、民政局長柯慶忠、新北市議員黃林玲玲、蔡健棠、陳明義及地藏庵主委林俊德等人也到場，眾人一同上香祈福，隨後也接受金剛上師庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波且的哈達獻禮。

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侯友宜表示，去年7月行動佛殿曾行抵板樹體育館，他當時在參選新北市長，專程前往參加禮佛，並瞻仰舍利子，感謝佛法加持，讓他順利當選，能夠全心全力服務400萬市民，也感謝世界佛教正心會不僅行腳台灣，祈求國泰民安，而且運用法會的獻供物資，直接嘉惠當地民眾。

恆性嘉措仁波且表示，全世界唯一一台的行動佛殿經過一年的環島祈福，橫跨17個縣市，再度回到新北市，打造行動佛殿主要大願目的是為了接引眾生，希望集結大家的共同善念，積聚功德力，令社會安詳和諧，相互包容，促進繁榮，進而安居樂業。

世界佛教正心會表示，祈福活動將持續到16日，緊接著行動佛殿將前往南投埔里鎮，應埔里鎮公所之邀請舉辦「九二一大地震20週年 啟建消災祈福超度大法會」，邀請民眾一同到佛殿為九二一大地震亡者及受難者誦經祈福。

(中時 )