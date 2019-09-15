破冰？馬英九、韓國瑜出席大陸台商秋節聯誼茶會

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日於君悅酒店登場，國民黨總統參選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人均應邀出席。值得注意的是，馬英九日前出席挺韓造勢遭韓粉噓下台，引發風波，此次的聯誼茶會，疑似為了避免外界做文章，茶會開始前半小時，主辦單位悄悄將兩人位置換成同桌。兩人在這場活動中，在前總統馬英九上台致詞時，兩人擁抱破冰。

馬英九在上台開始致詞前，先和韓國瑜互擁，破除兩人有心結的傳言。馬英九表示，三年多來民進黨執政外交不利、經濟衰退、社會對立，讓台灣受到很多阻礙，尤其是拒絕對台灣有利的九二共識。馬說這三年來，來台陸客減少、觀光產業無論交通、旅遊、百貨、民宿、夜市都受到嚴重傷害，八月起又停止陸客自由行，九月份團客也減少，對產業雪上加霜。

馬英九說蔡英文執政三年多，丟了五個邦交國，還有一個邦交國最近恐會發生問題。他說蔡英文任內斷交國六個，追上陳水扁前總統，讓大家非常擔心。馬說在他任內，免簽國家變164個，增加110國，這三年來蔡英文新增三個國家，都是對國家開放的三小國。馬強調，蔡總統真的有幫忙爭取主權嗎？更重要的是國內為了選舉利益，不惜剝削人民應有權益，包括限制公民投票、箝制言論自由，非常危險。

馬英九呼籲，一定要推動國民黨主張的九岸共識、一中各表，讓兩岸能在和平繁榮下發展。他也呼籲在場的台商要投給國民黨才能撥亂反正，唯有這樣台灣才有前途、有外交空間，讓國民黨恢復執政。他也帶領全場齊呼「國民黨勝利」、「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜上台致詞時表示，今天看到很多台商，大家在中國大陸發展好多年，過程中肯定吃很多苦，歷經辛酸。他常思考台灣商人為什麼有勇氣，跑到大陸、東南亞甚至到落後地區做生意，是怎樣的勇氣，不怕困難。他覺得台商做生意拚經濟，真正非常有勇氣，能賺錢養家活口、能夠真正衝事業，再多的苦都不害怕。

韓也提及，台商的矛盾壓力在於娘家好不好，嫁出去的女兒打拚最希望不會擔心家園。他說台商一定很擔心自己的娘家，台灣到底怎麼了？到底還有沒有辦法有出息？他認為應讓在外面打拚的台商驕傲、安心。他提及，民進黨執政這三年半，大家要去思考這三年半值不值得驕傲，不要帶任何色彩，到底有哪個面向讓我們在海外很驕傲，能昂首闊步、以台灣為榮。他說這三年半看不到，三百五十九行在台灣都在擔心，只有一行在吃香喝辣，就是民進黨這些狼豺虎豹。他呼籲明年選舉，要拜託大家要加大力度動員，他說國家走入危險狀態，現在台灣在民進黨執政三年半，「台灣危險人民貧窮」，台商朋友要踴躍回來投票，並不是為了一群人，而是為了整個台灣未來，他也呼籲大家支持國民黨提出的立委。

(中時電子報)