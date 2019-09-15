北市文山區今天發生一起槍擊案，年約30歲的陳姓男子搭乘計程車返家，剛下計程車就遭到埋伏在路旁的歹徒槍擊，子彈卡在右大腿內，經送醫後並無大礙，警方獲報後，根據歹徒騎乘的機車以及逃逸路線找到嫌犯身份，案發後嫌犯自知難逃，隨即前往鄰近警局投案，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪移送法辦。

受傷的陳男稱，與友人酒後共乘1輛計程車返回萬寧街社區，陳男一下計程車即遭伏擊，大腿腿部中1槍，穿著黑衣男子隨即逃逸，警方到場後在現場採集到1枚彈殼，示警意味濃厚。

警方檢視器畫面，鎖定騎乘機車的男子是20歲是梁姓男子，他第一時間先騎車逃離現場，為了躲避查緝，將機車停放在興隆路附近，改搭計程車，之後因知道警方已經鎖定他的身份，前往中山分局民權一派出所投案。

他到案後供稱，起因是日前酒店消費糾紛，狹怨到被害人住處守候，同時主動交出案犯用的改造槍枝，以及彈夾共6發子彈，由於說法梁嫌說法避重就輕，對於酒店糾紛支吾其詞，警方則根據刑案資料，調查是否有黑幫背景，避免事端擴大。

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(中時 )