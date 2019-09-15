中秋節過後房市進人旺季，想買房的消費者到處看房，地段、價錢是買房最主要的考量，但買房還有其他學問。仲介透露，電梯大樓要求隱密性，又要出入方便，其實一般建商自留的頂樓並非最佳選擇，反而是次高樓更佳。若是一般15層社區大樓，最推買8樓以上的房子。

眾所皆知，傳統舊公寓幾乎所有管線都會集中在2樓，電梯大樓也有同樣問題，如果選到「設備層」，也就是水箱站，就容易會有水流聲響困擾。

聯合報報導，信義房屋農十六店店長張政德指出，消費者看屋選樓層，要注意所謂的「設備層」。如果是25樓以上超高樓層，依消防法規規範，會在樓高45公尺地方設置中繼水箱或發電機，若住設備層上下樓，就會伴隨而來的噪音及潮濕問題。

選擇建築物樓層，樓層高低和樓層數字也有學問。張政德分析，華人喜歡8這個數字，諧音「發」，也因此8樓以上房子最受消費者青睞，因為中高樓層出入更方便，又有高樓層的優勢，卻能避開漏水問題，向來被視為黃金樓層，當然這樓層也沒有低樓層的噪音和蚊蟲困擾。

(中時電子報)