台南善化溪美社區15日於善化糖廠森林公園舉辦「蔗葛麻繁假日市集」，推廣黑糖、葛鬱金粉、芝麻粉、麻油農產品。（劉秀芬攝）

鄰近社區、小農也來展示農特產品。（劉秀芬攝）

陶藝DIY體驗受親子客喜愛。（劉秀芬攝）

溪美社區志工說，草仔粿古法製作，還可以接受預訂。（劉秀芬攝）

台南善化溪美社區15日於善化糖廠森林公園舉辦「蔗葛麻繁假日市集」，邀請里民一同觀賞社區農村再生計畫成果，推廣以蔗糖、葛鬱金、芝麻製成的黑糖、葛鬱金粉、芝麻粉、麻油等產品，民眾對自己社區有這麼好的產品都感到十分驚喜。

溪美社區農村再生計畫已邁入第二年，第一年先對社區的農產品進行研發，推出具在地特色的黑糖、葛鬱金粉、芝麻粉、麻油，不論是炒黑糖、曬葛鬱金粉，產品都是由社區志工親手製作，由於做工繁瑣，因此取名為「蔗葛麻繁」，尤其葛鬱金粉近來銷量大增。

15日的假日市集除了展出社區農產4寶，還安排豐富的摸彩活動、精彩的社團舞蹈音樂表演，邀請鄰近社區、小農展出特色農產、加工品，社區民眾也非常捧場，一早就湧入參觀人潮，民眾也希望社區多舉辦類似活動，可增進居民交流機會。

最受親子歡迎的活動，則是串珠、陶藝、黑糖糕、草仔粿、炒黑糖DIY課程，住附近的蔡小姐帶著3歲的女兒體驗陶藝DIY鑰匙圈，她說，住溪美社區這麼多年了竟不知道社區有這麼棒的課程，有機會要帶小孩去協會上課。

善化區長方澤心一早也到場參觀假日市集，一一詢問各攤位特色產品，也親自體驗炒黑糖，在社區志工指導下，賣力攪拌黑糖汁，許多民眾也是第一次看到黑糖的製作方式，紛紛駐足圍觀。方澤心說，公所也考慮結合社區與糖廠，將假日市集變成常態活動，提供民眾更多元豐富的休閒活動。

(中時 )