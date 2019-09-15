2020藍軍面臨分裂窘境，對於鴻海創辦人郭台銘退黨一事，前主席洪秀柱持樂觀態度，她說，不到最後關頭，不輕言放棄，大家既然目標一致，心願相同，希望大家能夠合作，很多事情到最後一刻會峰迴路轉，我們要釋出最大誠意、繼續努力！

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日下午在君悅酒店登場，國民黨總統參選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、吳伯雄等人均出席，營造大團結氣勢，不過外界仍將焦點關注在郭台銘退黨一事。

外界質疑總統選舉最後連署日僅剩2天，且國民黨已開始在攻擊郭陣營，藍軍是否還有整合希望？洪秀柱指出，自己對此很不以為然，哪怕別人是心中有氣發表聲明，有的聲明我們也要看看，反省黨是不是像別人說的一樣，我們也不必回應那些不太好聽的話。

洪秀柱重申，不到最後關頭，我們都會繼續努力、繼續去等、去挽回！

國民黨主席吳敦義則說，希望雙方能夠再溝通，總是要有線索溝通，至於郭台銘願意跟吳對話？吳敦義稱， 這些他不能多講，因為面對這種狀況，總是以和為貴，如果確定就是勇於面對，人生本來就這樣子了。

(中時 )