針對資深媒體人彭文正多日來不實指稱總統蔡英文偽造學歷，總統府已經委任律師，將向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。但彭文正強調他不怕，還在自己主持的節目說，總統府的提告，他會每天都提小英的論文門。對此，名嘴謝寒冰就表示，為何彭文正緊咬蔡論文，就是想要「換蔡」，並問眾多網友，蔡英文真的很穩嗎？他提醒，「這是個表面」。

儘管總統府已對彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬等提告，但彭文正等人仍緊咬總統蔡英文英國博士學歷問題，彭文正昨在《政經關不了》表示，被總統府「吉」(告)了，蔡同學的論文他會追到底。他每天都會提醒大家這個「神祕的案子」，一直到明年1/11日都不會停歇。甚至跨海遠赴英國協調律師提告蔡英文總統。

對此，謝寒冰今在其個人臉書直播，對於「論文門」，他不解，為何藍營不將炮口對準此議題，先是獨派大老辜寬敏不斷地打蔡，蔡其實根本不像表面上的這麼穩，民進黨內部很多派系，阿扁為何一直打蔡，就是蔡英文不敢得罪獨派。

謝寒冰指出，對於蔡賴配，賴清德不願跟蔡英文同台。很明顯就是初選被做掉，但民進黨的大環境，讓賴清德敢怒不敢言。實際上，獨派很多人還是想要換蔡。他也對藍軍這種「溫良恭儉讓」的作為感到錯愕。

(中時電子報)