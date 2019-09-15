一名身材、面貌姣好的正妹，去年八月某日到男友家過夜，不料半夜突然覺得下體有異物，睜開眼一看，竟然是男友的47歲爸爸，嚇得她立即用棉被遮擋，但仍遭男友爸繼續撫摸大腿，直到她掙扎抗拒、身邊男友受到打擾而翻身，對方才離去。

據了解，想吃兒子女友豆腐的林姓男子，事發當日凌晨2時許喝醒之後返家，闖入兒子房間後，見兒子與女友在房內熟睡，竟不顧兒子睡在旁邊，悄悄摸上床，從背後伸手撫摸女方的胸部和下體，最後以手指性侵得逞。

女子受辱後哭泣，卻不敢把將此事告知男友，事後自行到醫院採尿及驗傷，對男友父親報警提告。檢方偵辦時，林男供稱，當天不清楚兒子女友是否有在家裡過夜，加上當晚酒醉，記不清楚是否有進入兒子的房間。

林男的兒子卻證稱，平時睡覺都沒有鎖門的習慣，當天醒來發現女友在哭泣，但女友沒沒有說發生何事。由於被害人指証歷歷，加上驗傷證明，桃園地檢署依乘機性交罪嫌將林男起訴。

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(中時電子報)