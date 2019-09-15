蘇揆為老家巷口肉圓與網友「鬥嘴鼓」。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

行政院長蘇貞昌日前南下屏東視察交通建設，大手一揮隨即宣布高鐵南延屏東，引發外界正反兩極評價，有人大喊屏東終於等到交通平權的一日，但也有人認為根本是政策買票，吸引網友直接到蘇揆臉書筆戰，但其中一名網友留言竟吊出蘇貞昌本尊回話，「勸你收回最後一句話」。

蘇貞昌在屏東致詞時強調，外界質疑高鐵南延是否為大選前的政策買票，但這席話不僅小看了蔡總統、小看行政院長，更是太小看屏東人、台灣人。蘇表示，規畫建設不是為一時選舉，而是為台灣百年久遠，提升鐵道運輸網，透過快速鐵道建設，將人流、物流連接在一起，才能與世界競爭。

有網友留言，我自己本來是反對高鐵延伸到屏東的，因為自己北上都是搭國光，一來省錢、二來不趕時間。且我當時認為與其花大錢南移，倒不如加開台鐵班次，讓屏東鄉親可以有很大的調度空間銜接高鐵。

但後來想想，搭乘國光，我能省錢但是我消耗了好多時間，不趕時間但都是因為提早一天出發，這樣的方式我真的有省下任何的時間金錢嗎？看起來真的沒有， 而搭台鐵轉高鐵則是發現到轉乘所帶來的不方便，提著行李上下上下，跟著年邁的父母北上探親，身上大小包的伴手禮，體驗到轉乘真的不是非常的方便。

因此他希望鄉親可以思考的是高鐵可以帶給屏東的，而不是只是單純看的載客量或是營利，謝謝院長！我是屏東市人，屏東市要去國道3號不方便，88也沒來到屏東市。所以高鐵來屏東市，真的會帶給很多屏東人方便。最後更加了一句「院長，還有黃家肉圓我覺得沒有李家好吃耶！」

就是最後這句話吊出本尊留言，「勸你收回最後一句話」。據了解，黃家肉圓位於蘇揆老家巷口，是他多次推薦的平民美食，網友見狀直呼「太好笑了」。

(中時 )