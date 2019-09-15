辜莞允烤肉秀火辣身材。(圖／翻攝自IG)

宅男女神辜莞允（NONO），日前爆出偷拍閨密星鮪魚（徐瑋吟）裸照，還分享給男友欣賞，引起軒然大波，沉寂一段時間的她，雖然停止更新社群，但不時會透過IG限時動態分享近況，近日適逢中秋節，她也開心貼出烤肉照，意外秀出性感一面。

中秋連假不少人都忙著烤肉賞月，辜莞允也和親友團聚歡度，蹲在路邊親切幫大家烤肉的她，穿著粉色低胸洋裝，身體微微往前傾，讓白皙「渾圓肉球」呼之欲出，展現火辣好身材，同時也不忘說道：「祝你們中秋快樂。」

(中時電子報)