獨派的「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬日前才到中選會領表，表明要代表喜樂島登記連署選總統，今天卻傳出退出喜樂島將以無黨籍身份參選新北市第一選區立委。喜樂島發言人施正鋒表示，歐崇敬都是對外放話，喜樂島快則周一慢則周二才會宣布總統提名人選。

歐崇敬日前才到中選會領表，宣布要代表喜樂島登記連署選總統。今天卻在喜樂島聯盟決策委員會Line群組宣布，「至9月15日0時辭去喜樂島所有身分，包含退出黨員，並且以無黨籍身份參選新北市第一選區立法委員」。

施正鋒表示，喜樂島近來忙著整合總統和副總統選舉，上次決策委員會，歐崇敬有說要選新北市淡水選區的立委，並附上厚厚的著作，喜樂島也給予祝福。

他說，過沒多久，歐崇敬就到中選會領表說要選總統，喜樂島沒有同意，也沒有徵召，不 料過沒多久，又自己說要退黨，到新北市選立委，他質詢歐崇敬這些動作，只是想要選立委，故意打知名度，「我們有點莫明其妙」。

歐崇敬過去曾是國民黨、親民黨黨員，之後又加入喜樂島成為決策委員，施正鋒透露，當時歐要入黨，黨內就不斷傳出雜音，但他認為沒關係，只要理念相合，不必計較過去，之後歐崇敬指控東指控西，「喜樂島有點是被他吃豆腐的感覺」。

至於喜樂島總統提名人選，施正鋒表示，最快周一，最慢周二會召開記者會宣布，一定會提出自己的總統候選人，「否則就跟其他大綠小綠有什麼不一樣？」

記者詢問有沒有可能提名前副總統呂秀蓮？施正鋒強調，除非當事人自己願意說否則在公布前不便透露，截至今天也還在做最後的敲定，「如果最後都沒有人要出來，我會自己扛」。

(工商 )