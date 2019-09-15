世新大學的科幻片《請問是神明大人嗎？》，混合虛擬與現實的纏繞讓人腦洞大開。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市文化局揭曉第4屆「學生影像新星獎」入圍名單，共選出58件優秀作品，素材從原民精神、長照家庭到科幻故事，展現學生天馬行空的青春視野，入圍作品將在10月19日至26日，於府中15新北市紀錄片放映院放映，並在27日頒獎典禮當天公布得獎名單，為全台學生電影獎項拉開序幕。

文化局表示，今年共收到494件作品，其中以大專院校為主的「一般組」，創作者們嘗試以新穎拍攝手法，展現對議題的關注，像是世新大學的《請問是神明大人嗎？》，混合虛擬與現實的纏繞讓人腦洞大開，也有作品邀請到實力派演員支援，像是崑山科大的《令》邀請到台片《囧男孩》演員潘親御，飾演面臨大考的家將團成員，將陣頭身段與內心掙扎表現得出神入化。

此外，曾以《順雲》奪得台北電影獎最佳女配角的劉引商，這次在台藝大作品《帶媽媽出去玩》飾演八旬失智的老母親，道出遭遇長照困境的家庭故事。金鐘影后林嘉俐則是在世新大學《美麗天生》飾演聾啞的母親，精湛的演出令人動容。

文化局指出，紀錄片則有作品將鏡頭對準國寶級大師；《八法過海》就把布袋戲國寶李天祿的故事，透過多位法國徒弟的眼中表現出來，他們隔著萬里之遙，緬懷對大師無限的敬意。動畫片和實驗片也有十足精彩的表現，評審團特別推崇今年入圍的動畫作品，相信能讓大家對臺灣的動畫表現力產生很高的期待。

值得一提的是，今年特別增設「兒童青少年組」，吸引不少國中以下的小小導演報名，其中新北市淡水國小《麻雀悲歌》從日益減少的鳥兒身上，觀察到環境變遷與人為破壞影響，新和國小《瞭望臺．守護》以原住民教育與傳承，象徵守護文化的部落精神，超齡水準讓人驚艷；彰化大同國中也以《生日禮物》和《陣幅》兩部作品入圍，製作水準受評審青睞。

文化局長蔡佳芬表示，「新北市學生影像新星獎」被視為金馬獎、金鐘獎、金穗獎等重要獎項的前哨站，這次力邀電影、紀錄片導演和大學教授等專家共組評審團，將在27日頒獎典禮當天公布得獎名單，選出不分類超級新星獎、新北精神獎、各類首獎4名、優選13名、兒童青少年獎3名，共25組得獎者。

文化局指出，為鼓勵民眾觀影，今年特別規畫3名「觀眾票選獎」獎項，只要在新星影展放映期間進場觀影，就能夠為觀看的影片評分，分數最高前3名作品獲獎，邀請所有喜愛電影藝術、關心台灣電影未來的民眾，在10月19日至26日到府中15新北市紀錄片放映院觀影，選出心中最佳影片，全程免費入場，詳細放映場次請上臉書搜尋「新北市學生影像新星獎」。

(中時 )