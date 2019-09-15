新北市中和區國強嶺周邊從上月底開始接連傳出本土屈公病例，今再新增3起病例，分別為中和區內南里88歲女子、中和區內南里65歲男子及新莊區立基里50歲女子，累計已達10例，新北市衛生局表示，3人皆在國強嶺周邊活動時感染，將擴大孳清噴消，並持續管制國強嶺周邊步道。

衛生調查，中和區內南里女子8月20日出現流鼻水、咳嗽症狀就醫，9月2日關節疼痛，9月5日出現紅疹就醫，9月12日再度就醫，通報採檢送驗後確診。

中和區內南里男子於9月2日開始頭痛及後眼窩痛，9月9日肌肉疼痛，9月10日因手指及腳踝關節疼痛，曾至骨科就醫，9月11日發燒再次就醫，9月12日通報，經採檢送驗後確診。

新莊區立基里女子則於8月20開始出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、噁心嘔吐等症狀，曾多次就醫，但皆未被診斷，因持續手指關節痛，於9月11日主動與衛生所聯繫，經採檢送驗後確診。

衛生局表示，目前已完成3人住家及活動地戶內外及周邊風險場域孳清噴消，將安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，居住於國強嶺周邊區域或是到國強嶺步道活動的民眾，如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )