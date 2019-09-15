桃園市空服員工會又來吵了。結論先說在前頭，空服工會應該認知，自己已經是「票房毒藥」的事實，長榮罷工不僅沒有複製當年華航罷工成果，在「加料」事件後，更是把社會最後一絲同情全部榨乾，倘若真有心補償長榮空服員的損失，真的不要再瞎鬧了。

長榮空服罷工結束2個月，空服員工會重起爐灶，這回吵當初被貶抑為「乞丐票」的優待機票，硬是冠長榮航空個秋後算帳、繼續分化罪名，講好聽點是「刷刷存在感」，講不客氣點是「裝睡的人叫不醒」，還活在自己世界裡。

回到事件本身，我們先釐清「秋後算帳」的定義。秋後算帳再怎麼說，都是長榮航空在罷工過後，針對罷工空服員的報復行動，是「過去沒有說，後面偷偷來」。

就優待機票這件事，長榮航空在5月8日就講得很清楚，還不是私下偷偷講，新聞媒體更用聳動標題報導，如果真的罷工，除非恢復獲利，將暫停年終獎金與年度調薪，且自罷工首日起三年，將暫時停止所有員工及眷屬申請優惠機票。

沒關係，我們可以體諒空服工會，當初忙著準備衝罷工同意票，沒注意到。但工會在罷工投票時，都喊出「＃妳的一票絕對贏過乞丐票」，還自製手板了，表示工會不但對於長榮航空這項措施是知情的，還加碼將這項福利貶抑為「乞丐票」。

我們不要講那種「你都說是乞丐票了，幹嘛還要來要？」的酸民語言，那可能太打擊空服工會前後矛盾（是說，在罷工過程中也這樣，不足為奇）的玻璃心。但如果講得直接一點，長榮航空都已經「醜話說在前面」，哪裡來的秋後算帳？

我們當然可以理解，空服工會當初的心態，認為只要戰到長榮投降，「0508條款」就會自然收回，所以不用擔心。沒想到在這自殺式罷工下，落個兵敗如山倒，罷工空服員全淪為犧牲品，「0508條款」當然得照走，這不就是開戰前應有認知？

釀成這一切的悲劇，不就是因為空服工會的誤判情勢，導致社會一面倒負評，最後什麼都沒得到，只能用「贏得尊嚴」安慰自己。如今再說什麼「不能放任公司用秋後算帳繼續分化」，捫心自問，講這話不覺得汗顏嗎？是不是該先檢討自己？

既然都贏得尊嚴了，何苦在乎那優待機票，這尊嚴豈不太廉價？

更何況這場如兒戲般的罷工，造成股東、乘客、內地勤、甚至旅遊業者龐大損失，到現在都還在「療傷」階段。我們不懂空服工會是哪來的勇氣，能夠當作這些事情船過水無痕，可以大聲爭取優待機票，只能說裝睡的人叫不醒，這話是真的。

(中時 )