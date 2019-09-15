蔡英文曾走訪福氣教會，腦海裡有深刻印象，相隔4年再度造訪，「她來向各位報告政府的政策及正在做的事，希望4年後她再來這裡，這裡會是更快樂更有福氣的地方，」隨即獲得熱烈掌聲。(劉宥廷攝)

蔡英文總統被高雄市長韓國瑜酸拜廟時都沒有人，小英15日南下高雄連跑教會、宮廟受到不少支持者歡呼鼓勵，她面對媒體詢問時回說，「你們都看到啦，這不用回答了」(劉宥廷攝)

蔡英文總統被高雄市長韓國瑜酸拜廟時都沒有人，小英15日南下高雄連跑教會、宮廟受到不少支持者歡呼鼓勵。(劉宥廷攝)

蔡英文總統被高雄市長韓國瑜酸拜廟時都沒有人，小英15日南下高雄連跑教會、宮廟受到不少支持者歡呼鼓勵，她面對媒體詢問時回說，「你們都看到啦，這不用回答了」；至於和初選競爭對手賴清德迄今未碰見過面，副手人選如何？蔡表示，黨內溝通順暢、是團結的，一定會在最佳時間提出最適當的組合。

蔡英文今南下替自己拚總統選舉外，也替總統府祕書長陳菊外甥、立委李昆澤力拼明年連任造勢固票，安排走訪的福氣教教會及明聖宮白龍庵、覆鼎金保安宮、港口慈濟宮都在李的三民、苓雅選區。

蔡此行致詞，和民眾、支持者談到長照2.0政策，從3年前她上任時預算50億元，到明年增加到400億元，政府用3年打基礎，現在政績一項項出現，從基本工資調漲、托嬰托育補助等福利，交出一張漂亮成績單。

蔡英文曾走訪福氣教會，腦海裡有深刻印象，相隔四年再度造訪，「她來向各位報告政府的政策及正在做的事，希望4年後她再來這裡，這裡會是更快樂更有福氣的地方，」隨即獲得熱烈掌聲。

蔡說，2.0升級版未來將規劃兩件事，一是開始補助長照機構使用者費用，先從經濟上較弱勢開始，預計可照顧5萬多人，不只補助使用者，同時也會補助長照機構，希望機構把環境整理好，提供更好的照顧品質；另一件就是在偏鄉成立公立平價照顧機構，讓台灣人不論住在哪個角落、都能受到政府照顧。

蔡也提到，這些預算沒有加稅或增加特別費用，是節省出來的，讓老年人得到好的照顧，少年人得以減輕負擔，這是有史以來最照顧長者與年輕人，又遵守財政紀律的政府。

(中時 )