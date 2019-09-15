知名故事說演大師陸育克（圖左），結合閩、客、國3語，表演講大仙公傳奇故事，除了宣揚客家先民的忠義精神，並推廣客家文化。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市東區忠孝公園內的「大仙公」廟，是台中市唯一祭祀客家義民廟，農曆8月17日是大仙公的誕辰，地方辦喜事，15日舉行客家文化嘉年華，邀請知名故事說演大師陸育克，結合閩、客、國3語，表演講大仙公傳奇故事，除了宣揚客家先民的忠義精神，並推廣客家文化。

「台嘎好！」知名故事說演大師陸育克，台上用客語跟現場觀眾問候「大家好」，故事描述當時台中市客家先民參與林爽文反清之役、協同作戰，慷慨赴義；為紀念戰死的勇士們，於1996年4月30日建立「大仙公」廟，成為東區當地民眾的信仰中心。

根據了解，林爽文事件協助平亂的台中市客家先民，其義民塚有3處，1座位在豐原區朴子里「朴子粵東義塚」、翁子里合祀客家族及平埔族義民的「翁子社義士祠」，第3座即在東區忠孝公園內的「大仙公」廟；也是目前台中市唯一專祀客家義民的廟宇。

民進黨市議員鄭功進說，今年客家文化嘉年華不再由東區公所辦理，透過在地的後車頭發展協會、東區創業咖啡店的東勢青年合辦，透過具地方情感的歌曲演唱，欣賞不同語言旋律之美；並請台中知名說故事說演大師陸育克（陸爸爸），首度結合閩、客、國3語表演型態，闡述大仙公傳奇。

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