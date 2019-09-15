警方開2槍擊中陳嫌車子左後方葉子板及左後車燈。（讀者提供/張亦惠傳真）

橫行嘉雲地區住宅竊盜慣犯2名陳姓男子，昨日晚上9點左右，被中埔分局偵查隊分隊長范宸軒及專案小組成員鎖定，循線在嘉義縣溪口鄉發現2人所駕駛作案用銀色自小客車，專案小組人員即尾隨在後，嫌犯不但拒絕受檢並開車衝撞員警，警方依法開2槍才於斗南交流道下順利圍捕，全案依竊盜及妨害公務罪移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方指出，昨晚在溪口鄉發現陳嫌車輛，在民雄鄉福權村嘉88縣道時，採前後包夾方式示意陳嫌停車受檢，但2人見范宸軒下車之際，企圖逃逸駕車衝撞員警及車輛，員警及時閃避，但偵防車右側仍遭撞開毀損，警匪展開飛車追捕，警方朝犯嫌車輛左後輪射擊2發，擊中該車左後方葉子板及左後車燈後，陳嫌2人見警方強勢圍捕已無路可逃，才於斗南交流道下停車就逮。

警方說，在追捕過程中，陳嫌2人在沿途所丟棄財物、隨意變換車道、蛇行，丟棄的財物經路過目擊民眾撿起送交民雄分局溪口派出所處理，員警已依法查扣併案移送。

警方當場起獲作案用工具，破壞剪、無線電及現金等贓證物，將犯嫌依法究辦，陳嫌過去被稱為雙面盜、現代義賊、大善人，曾被彰化縣警方逮捕，近月來陸續於嘉義、雲林縣地區，利用假日民眾外出或外出晚餐時間，侵入住宅作案竊盜財物，警方組成聯合肅竊專案小組查緝，如今被逮捕到案，義賊形象不攻自滅，警方也表示，會持續擴大偵辦清查2嫌所涉數10起案件。

(中時 )