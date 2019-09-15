狗肉是部分越南人的傳統食物，法律並未限制民眾食用狗肉，不過胡志明市官方近期以影響健康及改善國家形象為由，呼籲民眾戒除吃狗肉的習慣。

胡志明市食品安全管理處官網6日刊登公告，指狗與人類生活密切，是古早即馴養的動物。狗幫助主人照顧房子，逐漸成為人類的寵物。獸醫診所和寵物護理店等服務近期因需求增加而發展快速，顯示人類與狗的感情更好。

胡志明市食品安全管理處指出，部分越人有吃狗肉的習慣，現行法律並未禁止，但也沒把狗肉列入宰殺供食用的動物。不過，越南獸醫法規定，肉品需符合動物檢疫與食品安全等條件才能食用。

管理處指出，越南目前飼養和宰殺犬隻作業常在缺乏檢疫和管理情況下進行，食用狗的肉臟有健康風險，是可能感染狂犬病。管理處呼籲民眾戒除吃狗肉的習慣，營造國家文明和現代形象。

越南人買賣與食用狗肉由來已久，每年約有數百萬隻狗遭屠宰下肚，引起熱議。有些人反對，認為這是殘忍不人道的行為，也有支持者指吃狗肉是越南文化一環，不應管制。

越南首都河內市人委會去年也發出公文，呼籲民眾戒除吃狗肉和貓肉，減少狂犬病毒和螺旋桿菌傳染，也可藉此改善城市形象與外國旅客對越南的印象。

(中央社)