衛福部疾病管制署今（15）日公布新北市新增3例本土屈公病病例，個案為中和區內南里80多歲女性與60多歲男性、另一例為新莊區立基里50多歲女性，這是新北市中和區國強嶺的群聚擴大到新莊區。

3名新增個案陸續於8月20日至9月10日間出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、手指關節腫脹等症狀就醫，3人皆於9月12日經醫院通報疑似登革熱、屈公病或茲卡病毒感染症案病例，經過檢驗排除登革熱、茲卡，確診為屈公病。

目前3名個案症狀皆已改善，在家休養、自我防蚊，3名個案在可能被感染期間沒有出國，住中和區的2人，平時活動地以中和區內南里住家與周邊社區為主，而2人住家與中和區群聚事件前幾名個案住家相近、而且鄰近國強嶺。

住在新莊的個案平日活動地點雖然在新莊區住家周邊，不過，她在假日也會前往中和區國強嶺登山，加上發病之前曾經2次前往國強嶺步道登山。

由於這3人居住地鄰近國強嶺或曾於潛伏期間有國強嶺與周邊風險區域活動史，因而研判他們在國強嶺步道周邊感染的可能性較高，成為國強嶺群聚事件的第8至第10例。

今年以來，國內總共累計出現77例屈公病病例，其中11例為本土病例，全部住在新北市(中和區8例、新莊區、新店區及土城區各1例)，另境外移入病例66例。

(中時 )