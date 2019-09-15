北市木柵張家製茶歷史逾百年，「鐵觀音茶」製茶技術代代相傳，第四代傳人為年僅24歲的張家愷，本月17、18日將代表台北市，參加農委會茶業改良場舉辦的「2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽活動」，角逐冠軍寶座，盼能一戰成名。

年僅24歲的張家愷技術爐火純青，不過起初他對製茶毫無興趣，更因年少叛逆讓家人憂心不已，然而隨著年紀增長，加上看到家中長輩製茶的辛苦，高中後由父親張哲嘉手把手，一步一步傳承「鐵觀音茶」製作技術，逐步接下家中產業，如今已是可以獨當一面的製茶師。

張家愷表示，為了增廣見聞、提升家族製茶技術，他將用父親傳授的製茶技藝，代表北市參加「2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽活動」，期望在比賽中奪下佳績，讓更多人品茗到鐵觀音茶的美好。

北市產業局表示，張家愷因傳襲家族四代製作「鐵觀音茶」的技術，歷經11道工序、上百次的布包團揉，加上文火緩慢烘焙，再利用二度醱酵激出微弱果香「鐵觀音茶」技術優點出賽，為台北優秀茶葉青農之一。

北市產業局表示，鼓勵茶區青農透過技術競賽，互相觀摩切磋，提升茶葉品質，增進台北茶的市場競爭力。相關活動可至「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁查詢。

(中時 )