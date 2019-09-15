公懲會委員長石木欽因違反法官倫理請辭下台，由於石木欽剛上任不久，曾遭爆料編列預算裝潢首長辦公室，被公懲會硬壓下去，還任用不少自己人，司法界今天也呼籲一併清查石木欽任內任用的相關人員，是否曾協助石從事違反司法倫理相關事宜。

公懲會委員長屬特任官，是由司法院長甄選推荐，再經由總統同意任命，石木欽與綠營政界關係交好，任內也起用不少自己人，國民黨團今天召開記者會要求司法院長許宗力下台負責，司法界也呼籲應清查石木欽和相關人員除了違反司法倫理外，是否有進一步的違法行為。

法界人士指出，石木欽甫上任就編列近70萬元預算裝潢首長辦公室，並以機要人員調任總統府司改國是會議委員范立達妻、原任職司法院專委的林玉苹空降公懲會擔任書記官長，由於該職務為簡任13職等、地位僅次於委員長，林105年不過是九職等科長，106年才升為10職等專委，不到一年要再升為書記官長，引發司法界側目。

石木欽任內也遭爆整肅異己，調升的主管幾乎都是自己人，公懲會日前再度大興土木，將原有處室搬遷他處，作為擴建林玉苹官長辦公室用途，也再度惹議。司法界認為公懲會內部問題多多，呼籲相關單位應介入調查。

(工商 )