高雄林姓男子2015年10月在「大寮會社88夜市」幫黃姓女子算命，以「拿過小孩、需作法祭改處理嬰靈」為由，前後13次向黃女詐財共101萬餘元。高雄地院依詐欺罪，判處林男有期徒刑2年，可易科罰金73萬元，全案可上訴。

判決指出，林男在夜市幫黃女算命，聊天過程得知黃女曾墮過胎，於是佯稱「你之前拿過小孩，有嬰靈，運氣不好，要幫你做法改運。如果法事不做圓滿，家庭會不和，你先生會出嚴重車禍，你被下符咒...」讓黃女心生畏懼。

林男向黃女表示，需要請斗六一間宮廟的念經團幫其祭改，一次要價2萬多元，須6、7次才有效。另外，還須買大支香送大廟做功德。黃女信以為真，不斷陸續向親友借款，甚至不惜利用保單質借，於2015年10、11月間分13次交付共101萬1千元給林男。林男食髓知味，12月又開口向黃女開口索討14萬元，黃女認為被騙，於是約定雙方於大寮一間超商見面，警方埋伏逮人。

林園警分局員警前往雲林斗六宮廟、高雄各大宮廟、金香鋪等地調查，均查無林男所稱祭改的委託及大批採購大香、贈香的事證，高雄地檢署於是依詐欺罪提起公訴。

高雄地院認為，林男犯後坦承犯行，態度尚可，但犯案後迄今未償還黃女一毛錢，依詐欺取財罪，判處林男有期徒刑2年，得易科罰金73萬元，全案可上訴。

(中時 )