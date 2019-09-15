印度自製輕型戰鬥機（LCA），又名叫光輝式戰機(Tejas)，海軍型進行了首次模擬著陸航艦艦測試，這是它能否登上航艦的重要一步。

防衛世界(Defense World)上週五，印度西部的果阿(Goa)海軍岸基測試設施（SBTF），一架海軍型光輝戰機進行了第一次短暫觸地捕捉攔截索的著陸測試，得到成功。

果阿海軍航空站的推文表示，「今天實現光輝戰機的著艦測試，是印度自製戰機發展的重要里程碑。

This landmark event has demonstrated the synergy between various agencies including ADA, @HALHQBLR, CEMILAC and #IndianNavy in harnessing the potential of our scientists, engineers, workmen and naval flight testing community towards meeting the expectations of the nation. pic.twitter.com/PG8zA23iQh — SpokespersonNavy (@indiannavy) 2019年9月13日

據了解，印度LCA戰機同時研發空軍型和海軍型，海軍型戰機比空軍型技術較為困難，空軍型戰機的正常跑道長達1000公尺，只要在1000公尺內起飛與降落就合格了；然而航空母艦飛行甲板長度僅有200公尺，起飛與降落都要在200公尺內完成，因此海軍型戰機需要有更起的起落架與尾鉤，才能吸收起飛與降落的強大衝擊，而且自動化系統要更準確，才能減少飛行員的工作量。

Light Combat Aircraft Navy Trainer LCA Navy Trainer attested landing

印度現役有1艘從俄國購入的「超日王號」(INS Vikramaditya)，採用14度滑跳甲板起飛，降落採斜向甲板與攔阻索的設計。2014年，海軍光輝戰機的第一架原型機（NP1），首次完成滑跳甲板的測試起飛。

雖然如此，印度海軍高層仍然不信任光輝戰機的性能，2016年12月，海軍負責人阿丹‧蘇尼爾‧藍巴(Adm Sunil Lanba)表示，「目前的光輝戰機不符合海軍要求，不能登上航空母艦」，但他補充說，他們將繼續支持發展計劃。他後來解釋，他的意思是海軍光輝戰機的發動機動力不足，不允許它在滿武器時從航空母艦上起飛。

現在已了解光輝戰機仍在研發中，也得到一些國際客戶的興趣，主要是經濟力較弱的國家，希望得到低價防衛戰機。

(中時電子報)