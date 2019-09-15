店家14歲的鄭姓二兒子（左邊黑衣者）遭劉姓客人（藍衣者）毆傷。（摘自台南爆料公社）

劉姓男子14日下午5時許到安平老街旁一家小吃店用餐，不耐上菜時間過久，到櫃台理論遭店家14歲的二兒子鄭姓少年反嗆，鄭男大動肝火毆傷鄭男，李姓老闆娘不忍兒子被打，15日將影片上傳網路討公道，揚言提告傷害，劉男也遭網友肉搜痛罵。

安平老街與古堡街口的「鄭記蚵仔煎孔雀蛤大王」在當地開業10多年，因為地點好足夠吸引遊客，店內經常高朋滿座。

劉男14日下午5時許到店內用餐，1樓雖然空無1人，但2樓卻有團客，廚房夥計正在忙樓上用餐的客人，劉男以為整間店只有自己，點了1份蚵仔煎，等了6分鐘不見上菜，開始抱怨店家出菜速度過慢。

劉男走向櫃檯抱怨，店家14歲二兒子正好經過，見狀回嘴，劉男聽了大表不滿，上前爭執起口角，店家服務人員趕緊勸架，將兩人隔開，鄭男被推出門外，劉男仍不罷休，追出門外出拳毆傷鄭男，再回座位將蚵仔煎吃完離去。

鄭男頸部受傷被送往醫院醫治，李姓老闆娘心疼兒子被打飛在馬路上，忿忿不平的將影片上傳網路社團粉絲頁討公道，直呼6分鐘上菜還在容忍範圍，吸引網友留言肉搜劉男，警方表態將「全力偵辦」。

李女揚言偕子提告傷害，警方15日表示，已通知並等待被害人傷勢好轉後，到派出所提告。

(中時 )