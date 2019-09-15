國民黨總統參選人韓國瑜（右）15日出席大陸台商秋節聯誼會，與前總統馬英九（中）握手外，兩人也熱情的擁抱。（陳君瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（左）15日出席大陸台商秋節聯誼會，與前總統馬英九（右）握手外，兩人也熱情的擁抱。（陳君瑋攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜（右）15日在台北出席大陸台商秋節聯誼茶會，與前總統馬英九（中）、國民黨主席吳敦義（左）同台造勢。（陳君瑋攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜（右）15日在台北出席大陸台商秋節聯誼茶會，國民黨前主席洪秀柱表示韓國瑜是透過民主程序的唯一總統參選人。（陳君瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）15日出席大陸台商秋節聯誼會，致詞表示三百五十九行在台灣都在擔心，只有一行在吃香喝辣，就是民進黨這些狼豺虎豹。（陳君瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）15日出席大陸台商秋節聯誼會，致詞表示三百五十九行在台灣都在擔心，只有一行在吃香喝辣，就是民進黨這些狼豺虎豹。（陳君瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜15日出席大陸台商秋節聯誼會，受到民眾熱烈歡迎。（陳君瑋攝）

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日於君悅酒店登場，國民黨總統參選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人均應邀出席。值得注意的是，馬英九日前出席挺韓造勢遭韓粉噓下台，引發風波，此次的聯誼茶會，疑似為了避免外界做文章，茶會開始前半小時，主辦單位悄悄將兩人位置換成同桌。兩人在這場活動中，在前總統馬英九上台致詞時，兩人擁抱破冰。

國民黨今天舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」，高雄市長韓國瑜以及國民黨主席吳敦義，前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都出席。馬、韓也在台上相擁破不合傳聞。韓國瑜致詞時痛批民進黨執政3年多，讓各行各業360行中有359行都很擔心，只有一行不擔心，就是在民進黨搞政治的豺狼虎豹，可以吃香喝辣。

馬英九8日參加韓國瑜在三重造勢活動時，致詞被韓國瑜進場打斷，還被韓粉噓，引發馬家軍槓上韓粉的窘況；10日兩人參加「國民黨台北市里長服務促進會授證典禮」，結果馬英九提前抵達，更上演10分鐘快閃，兩人沒機會碰到，造成外界認為兩人存在心結。

韓國瑜今天則改變策略，原本安排他下午3點半致詞，比馬、吳、洪等人晚半小時登場，但韓國瑜特別提早半小時到，且一進會場就跟正坐在台下的馬英九握手，馬上台致詞時韓國瑜也站在一旁，更主動擁抱馬英九，破除不合傳言。

洪秀柱致詞時不失「小辣椒」本性，在韓國瑜旁邊直接說「實在不喜歡韓國瑜，他實在很煩，每次講話都讓人提心吊膽，但又讓人聽了很爽」，洪秀柱話鋒一轉，不管喜不喜歡韓國瑜，韓國瑜是通過黨機制提名的唯一候選人，制度很重要，「誰破壞制度誰就是罪人。」

洪秀柱也開玩笑虧韓國瑜，縱然他有小毛病，但是瑕不掩瑜，誰沒有過去，他就喜歡喝個兩杯，兩杯只要不壞事就沒事，在做哪一位在親朋好友相聚時不喜歡喝個兩杯，喝了兩杯興致大發講什麼有時候也忘了，但是韓是性情中人。洪秀柱也說，為了社會安定，為了兩岸和諧，為了國家有未來，為了下一代的希望，就應該要投票給韓國瑜。

馬英九致詞時則批評民進黨想推「中共代理人」修法，他認為非常危險，言論自由不能隨便被剝奪，之前政府要台商「放心放心再放心」，但看看蔡英文總統也說過「謙卑謙卑再謙卑」，去年通過的公投她也可以視若無睹，這樣有謙卑嗎？所以台商不應該「放心放心再放心」，反而應該「小心小心再小心」。

(中時 )