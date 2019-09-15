中秋連假是家人團圓的日子，但有許多孩子仍然生活在失親、家暴陰影下，在暗夜中哭泣！南投家扶中心招募寄養家庭，希望用愛照孩子回家的路，讓孩子免於恐懼和憂慮，在新的家庭平安快樂成長。

南投家扶中心主任魏季李表示，目前，南投縣僅有31戶寄養家庭，照顧48位受虐或失依的孩子，但還有許多受虐的孩子生活在陰影中，期待寄養家庭共同陪伴，照亮孩子的未來。

魏季李指出，寄養家庭無私的奉獻及耐心的陪伴，讓孩子們也可以享受家庭的溫暖；寄養兒童小瑄，4年前到麗萍媽媽家時，畏縮而缺乏自信，總是低頭不敢看人，但在麗萍媽媽及家人細心的呵護下，慢慢出現笑容，變得開朗活潑，每天放學回家都有說不完的話，與人互動時也可以更勇敢、更有信心。

對小瑄而言，麗萍媽媽及家人就像月亮一般溫柔地照亮她回家的路，因為寄養家庭的陪伴，小瑄終於找到一個有愛而溫暖的家；希望更多孩子能和她一樣，在溫馨的環境成長，因此，家扶邀請有愛心的家庭，加入寄養家庭行列，讓更多孩子感受到溫暖與愛，招募專線電話049-2222080。

(中時 )