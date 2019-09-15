9月14日，全機體彩繪有西遊文化主題的「連雲港號」客機停靠在廣州白雲機場。中國聯合航空公司「連雲港號」是全球首架全機體以西遊文化主題彩繪的客機，機身噴繪1964年版《大鬧天宮》動畫片中的齊天大聖孫悟空、群猴與花果山仙境的形象。

(旺報 )