全球首架西遊主題彩繪客機亮相廣州 17:062019/09/15 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全球首架西遊主題彩繪客機亮相廣州。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月14日，全機體彩繪有西遊文化主題的「連雲港號」客機停靠在廣州白雲機場。中國聯合航空公司「連雲港號」是全球首架全機體以西遊文化主題彩繪的客機，機身噴繪1964年版《大鬧天宮》動畫片中的齊天大聖孫悟空、群猴與花果山仙境的形象。 (旺報 ) #客機彩繪 #西遊文化 #連雲港號 也許您會感興趣 推薦閱讀 玩食熱門新聞 碧潭湖面現身幾米月亮 雙月輝映成中秋打卡新亮點 - 玩食 中秋連假湧萬人 南投溪頭塞爆了！ - 旅遊 赤科山中秋遊客爆滿 觀光3缺問題浮現 - 旅遊 全球首架西遊主題彩繪客機亮相廣州 - 旅遊 - 旺報 工程師棄高薪創業 南泉冰菓室3年成人氣冰店 - 玩食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。