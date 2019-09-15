火腿隊自8月以來戰績低迷，賽前才傳出栗山監督因戰績太差向球迷致歉，而日媒點評狂輸的原因中，有一點是因為火腿太愛用年輕選手，王柏融、清宮幸太郎都無法填補火力強大的洋炮萊爾德(Brandon Laird)空缺。而15日對戰軟銀的比賽中，火腿在第8局拉尾盤，清宮在滿壘時敲出超前安，助火腿以7比5獲勝。

軟銀在前半場就已經取得領先，包含洋炮戴斯派耶(Alfredo Despaigne)在3局下半的2分炮，3局結束軟銀4比0領先火腿。軟銀此戰派出和田毅先發主投5局，僅在5局下半挨了清水優心一發陽春炮失分，不過和田退場後，火腿打線也開始甦醒。

6局下半西川遙輝、大田泰示、中田翔連續安打追回2分後，8局下半又從西川遙輝安打帶起一波攻勢，一、二壘有人的情況下，老大哥中田翔敲安將分數追平成4比4平手，隨後渡邊諒獲得保送形成滿壘，清宮幸太郎關鍵時刻敲出右外野方向2分打點安打，一棒將比數超前成6比4，接著清水優心補刀敲安，單局火腿攻下4分大局逆轉。

雖然9局上半軟銀代打的明石健志敲出陽春炮，不過最終火腿仍由7比5帶走勝利，稍早被日媒《道新體育》點名火力不足的清宮本季打擊率1成94，前3打席沒有貢獻，滿壘時頂住壓力敲出超前安，而中田翔更是2支安打都帶有打點，充分展現主炮實力。

而台灣好手王柏融則連3戰沒有在先發行列中，今日也沒有代打機會，目前本季出賽87場，305打數有78支安打，包含3支全壘打及35分打點，打擊率0.256。

(中時電子報)