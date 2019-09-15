依循布農族人命名文化，廣原小熊有了布農族名字叫「Mulas」。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真）

依循布農族人命名文化，廣原小熊有了布農族名字叫「Mulas」。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真）

廣原小熊命名為Mulas

以後叫我 「姆拉斯小熊」！今年7月27日在台東縣海端鄉廣原村被救下的台灣黑熊幼熊，經證實為女娃，台東林管處為了尊重部落，依循布農族傳統文化，經部落長者討論後，決定以女村長余春梅的布農族名Mulas為名，象徵堅忍不拔、刻苦耐勞的精神正式成為部落的一分子。

廣原小熊於7月27日在海端鄉廣原村香蕉園被發現，台東林管處接手處理，10天後等不到母熊來帶牠走，決議由林管處照養到小熊1歲後再野放，並經台北市立動物園基因鑑定，確認是女生。

廣原小熊的出現被部落視為是喜事，為了表示對部落的尊重，在當地大埔與龍泉部落耆老的討論下，有了布農族名字叫「Mulas」，並於中秋節慶祝活動中，向族人宣告。

台東林管處指出，因小熊為女娃，恰巧廣原村村長余春梅也為女性，因此決定以村長的布農族名Mulas為名，有 堅忍不拔的意思，另外，懸鉤子（野草莓）布農族語也叫Mulas。

布農族人取名，必須透過家族長輩依傳統命名來昭告族人這新誕生孩子的名字，過程中要告訴所有與會的族人，這孩子是這家族的新成員，也會請眾人在孩子的面前喊他的名字，讓大家都記得，此命名文化至今仍延續著。

林管處長劉瓊蓮表示，以傳統文化運用在小熊命名的過程，更重要的是要告訴族人，這隻小熊是部落的新成員，族人對牠有保護與關愛的責任，大家默念Mulas，願她健康長大，重返森林。

(中時 )