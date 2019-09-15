國民黨總統參選人韓國瑜8日三重造勢，前總統馬英九被噓下台，引發關注。今天韓國瑜提早出席大陸台商秋節聯誼茶會，和馬英九在台上擁抱化解心結。國民黨北市議員徐巧芯坦言，這樣很好！有網友則喊，這個場面讓人感動。

徐巧芯在臉書表示，她總是強調，馬前總統是國民黨內最不需要去拜託他來團結的人。今天他一如既往展現總統的高度與格局，接受了韓市長的歉意以及擁抱。這樣很好！希望未來「郭台銘參選，馬英九要負最大責任」這種謠言可以消失、造勢場合若再有演講可以得到完全的尊重。相信一定可以的！加油！

網友回應說：「巧芯，我之前也罵了妳，但現在跟妳說SORRY，但還是盼望妳能全力拉台韓國瑜的年輕選票喔！感恩，加油！」、「感謝馬前總統今天在台商聯誼活動所展現的高度與支持韓國瑜，再次感謝馬前總統。」、「馬總統雍容大度，無人能比。」、「馬總統，有您真好。」、「一笑泯恩仇，藍軍大團結！」

(中時電子報)