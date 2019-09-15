曾獲金球獎影后殊榮的美劇《慾望師奶》演員費莉希提霍夫曼（Felicity Huffman），為女兒涉入美國史上最大的大學入學舞弊醜聞，今年3月初遭調查，當時美國媒體指出，她可能面臨最高20年的徒刑，法院於美國時間13日宣判，她被處以14天刑期、3萬美金（約台幣93萬）罰鍰以及250小時社區服務。遭有不少網友認為她的罪行嚴重，竟只需鋃鐺入獄14天，引來司法不公的爭議。

費莉希提被證實撒重金1萬5000元美金（約台幣46萬）讓大女兒走後門進入名校，原本還想讓小女兒依循同樣模式升學，最後未得逞，但她和老公受訪時曾大談對孩子的盡心教養，還提到正忙著為孩子準備入學考試，未料卻採取非法手段，被認為因此排擠掉許多優秀正直學生的入學機會。

但之前曾有無家可歸的非裔母親為讓孩子獲得更好的教育，將他送入錯誤的學區學校，遭判刑5年，如今費莉希提只要服刑14天，難免遭非議，非裔歌手約翰傳奇（John Legend）跳出來平息大眾怒氣，他在推特表示服刑不是事情的唯一解答：「我知道因為有錢人X獲得很短的刑期，然後窮人Y卻獲得漫長刑期，所有人都很憤怒。但真正的解答不在於讓X關更久，而是應該讓她們都關更少。」

(中時 )