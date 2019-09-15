每到秋天，台南曾文溪畔甜根子草花開，白茫茫美景吸引遊客前來觀賞。（劉秀芬攝）

石子瀨社區利用甜根子草製成手抄紙、筆記書、筆袋。（劉秀芬攝）

石子瀨社區志工將甜根子草剪裁成一段段碎片，作為手抄紙原料。（劉秀芬攝）

每到秋天，台南曾文溪畔就開滿白茫茫如白雪般甜根子草花，吸引許多喜歡拍照的民眾前去取景，位於曾文溪畔的大內石子瀨社區，運用巧思，將甜根子草變成手抄紙、筆記本、筆袋等工藝文創商品，既環保實用又有質樸美感，未來還可商品化為社區帶來更多商機。

石子瀨社區發展協會理事長曾博揚表示，甜根子草花開時吸引許多遊客前來拍照，但花謝了，遊客也離開，因此他想到利用甜根子草發展工藝文創商品及裝置藝術，並融入石子瀨社區興盛的廟宇文化護身符，製成迷你版文武神轎。

今年石子瀨社區再接再勵，與台南藝術大學材質創作與設計系專任助理教授陸佳暉合作，開辦「甜根子草-思甜芒花創意工藝」課程，利用甜根子草製成手抄紙，乾溼不同的葉子產生綠、黃、褐不同色澤的紙張，再以張張紋路獨一無二手抄紙手工縫成筆記書、車成筆袋，成果獲台灣工藝研究發展中心讚賞。

曾博揚說，原本被當地居民視為雜草的甜根子草，經過設計再利用，變成工藝文創商品，未來也將持續舉辦相關藝術課程，培養社區居民美感，開發出具有實用性的甜根子草文創工藝品，未來計畫成立品牌，繼酪梨仔麵成為石子瀨社區另一項商機。

(中時 )