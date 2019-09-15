挺韓的雲林菜農林佳新，在參選下屆立委遷籍最後期限的9月11日前，已經將戶籍遷到台中市第一選區，昨天也隨著「雲林女婿」韓國瑜參拜海線的宮廟，表達參選挑戰蔡其昌的意願；國民黨台中市黨部顏文正表示，林佳新確實已表態想參選第一選區，是否會徵召林佳新參選，目前正進一步接觸，將與林佳新進一步詳談，近期內盡速找出第一選區的戰將。

林佳新表示，上周已將戶籍遷至台中市第一選區，韓市長很關心農民，而該選區是農業區，他願意替韓市長加分，身為韓家軍的一員，他肯戰、敢戰、能戰也願戰，「大安溪以南第一戰」就交給他，要打敗新潮流。

林佳新說，昨天他在梧棲浩天宮媽祖婆面前，已經明確向國民黨台中市黨部主委顏文正表示「肯戰、敢戰、能戰也願戰決心」，一切以平常心靜待高層決定，一個不對等的戰爭，新潮流龐大的派系他不怕戰。

副院長辦公室發言人蔡克斯表示，針對國民黨內任何空降人選並無評論，但一變再變，甚至最後一刻才遷籍空降的行為，對海線鄉親是極度不尊重，相信鄉親自有公評。蔡副院長會持續一步一腳印，繼續爭取地方建設，造福地方，爭取鄉親最大支持。

(中時 )