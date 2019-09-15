玉里赤科山自8月初至今住房路一路維持爆滿狀態，但山區多為農戶缺乏餐館，導致許多遊客無處用餐。縣府農業處長羅文龍表示，未來應可以成立市集，提供飲食與農產，解決用餐問題之餘，也為攤商帶來收益。（王昱凱攝）

今年中秋連假因種種原因導致花蓮旅宿業整體住房率不到5成。但玉里赤科山民宿卻逆勢成長，連假更是吸引各地遊客塞爆赤科山，導致遊客無位可停車、無處可如廁，甚至無店可吃飯。對此縣府農業處長羅文龍也表示，今年花季延後遇上連假，山區又無管制才會造成此般狀況，未來將積極輔導當地業者，協力留住旅客，打響赤科金針名氣。

暑假距中秋不到2周，導致許多人出遊興趣缺缺，連假又未在秋冬旅遊補助範圍中，因此花蓮人潮銳減。但赤柯山民宿自8月初起住房率就一路爆滿至中秋連假，就連15號收假日也還有近8成住宿率。

高住房率與大批遊客卻也讓許多問題浮出水面，由於山區停車場少，民眾愛車便臨停於路旁，使得原先就狹窄的道路更加寸步難行，山上缺乏公共廁所與餐館，導致旅客如廁不便與無處用餐，甚至有居民指出，有民眾直接進入屋內問有賣食物或可以借廁所嗎？

對此，赤科山社區發展協會理事長陳期泓表示，此次花季遊客眾多，但山區多為農家，服務能力不比一般餐館，加上遊客數目實在難以估計，食材也不好準備，才讓許多遊客無餐可用。考慮民眾下山用餐路程遙遠，陳表示，建議旅客可以以野餐方式自備食物上山賞花，或在機關輔導下成立市集提供飲食服務。

羅文龍表示，山區能夠負荷旅客數量有一定限度，此次適逢連假，加上山區並未實施管制，才導致超出負荷衍伸種種問題。針對停車場與公廁等建設，因山區土地歸屬過於複雜，一時間難以完備，但未來也將提出相關改善計畫。

羅文龍說，關於飲食方面，經歷此次經驗，此後應可以輔導成立山區市集，提供農產與飲食，在解決旅客用餐問題之餘，也為農民與攤商帶來收益，協同在地力量留著旅客。羅還說，花季延續至10月初，力邀尚未前來賞花的旅客們。

(中時 )