60多歲台東縣長濱鄉陳姓釣客，今日上午在烏石鼻港區不慎落海，海巡、消防及空勤隊前往救援，將陳員拉上岸後立即實施CPR急救，並送往部立台東醫院成功分院，經搶救後仍告不治。

第十巡防區指揮部今天上午10時58分，接獲通報，烏石鼻港區礁岩前方約100公尺海面疑有1民眾載浮載沉，立即派遣第一機動巡邏站、烏石鼻安檢所人員前往現場救援；另通報第十五海巡隊及長濱、新港消防分隊、綠島漁業電台、台東空勤隊等單位派遣人員、海巡艇及空偵機前往協助救援。

（第一三岸巡隊提供／莊哲權台東傳真）

第一三岸巡隊指出，11時07分海巡人員首先抵達現場後發現落海者漂浮在礁岩區外海約100公尺海面上，11時30分長濱及成功消防分隊抵達現場佈放30P橡皮艇，由海巡人員引導前往釣客落海漂浮位置救援。

11時40分經消防人員發現落海釣客臉部朝下（研判已無意識）隨即將其救援上岸，後續將由第一三岸巡隊報請台東地檢署相驗事宜。

海巡署第一三岸巡隊呼籲：若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

(中時 )