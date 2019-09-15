國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中旋風式參拜21間宮廟，支持者趕赴「韓流」、場場擠爆，卻傳出扒手趁人潮多行竊，約4人受害；台中警3分局當天深夜逮捕70歲謝姓扒手到案，嫌犯落網嗆警說，「現場又不是我1個人在偷」，警方將謝依竊盜罪嫌移送，並繼續追查是否有竊盜集團，專挑大型活動行竊。

警方指出，報案遭偷竊的1名電視台女記者與1位約70歲老翁，遭竊金額分別為4千元與1萬8千多元；警方調閱監視器畫面追查，有竊盜前科的謝姓竊賊，在人群中疑似行竊，當時頭戴深色棒球帽，上面繡有白色英文字、身穿淺色POLO衫，當簇擁韓國瑜人潮往前移動，他卻不斷往後、四處張望。

謝姓竊賊先在南屯區萬和宮竊取女記者提袋內皮夾，偷走4000多元現金，並將皮包丟棄，接著開車到南區醒修宮，竊取1名男性民眾褲子後方口袋長夾，得手1萬8千多元。警方逮捕竊賊找到失竊現金共22000元，謝坦認犯案並供稱，從網路得知韓國瑜14日到台中拜廟，所到之處大批韓粉相挺，趁人群擁擠時進行偷竊。

(中時 )