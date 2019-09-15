每次吃完大餐心裡總有滿滿的罪惡感，一時貪嘴壞了身材大計，這時該怎麼補救？台北市立大學運動科學研究所教授、台灣運動營養學會理事長郭家驊解答，補救的方法就是，吃完大餐立刻做重量訓練。

原因是什麼？

郭家驊說，吃完大餐後，血液中養分的濃度上升，這時候最適合鍛鍊肌肉。挑戰愈多，養分進入的速度就愈快。

當你無法避免大餐，完食後就去重訓，不僅花費時間不多，也不像跑步容易因搖晃而想吐，幾個動作就能避免身材變形。

減重的袐密在肌肉

採取重訓的原理是，「有效減肥的關鍵是長肌肉，而非燃燒脂肪，」郭家驊一語道破。他形容，身體就像一個社會，肌肉與脂肪會互相競逐資源，只要讓肌肉生長、搶走資源，脂肪自然就會減少，身材也就愈來愈好。

事實上，肌肉也能更有效率地然燃燒熱量。賀寶芙資深營養師林若君指出，1公斤的脂肪只能消耗6卡的熱量，但每公斤的肌肉卻能燃燒30卡，足足差了5倍。

想增加肌肉，最有效的方法就是做重量訓練，例如舉啞鈴、伏地挺身等。郭家驊鍛鍊的方式是一週到健身房做2～3次重訓，主要鍛鍊肌群最大的胸部與腿部，並且天天到游泳池「衝刺」，快速游個3～4次就回家，透過高強度的間歇訓練有效率地鍛鍊肌肉。

如果是健肌新手，建議可從上半身與下半身的大肌群練起。

想增加肌肉，最有效的方法就是做重量訓練，例如一週到健身房做2～3次重訓，鍛鍊肌群最大的胸部與腿部。（圖片來源：pixabay）

上半身肌群建議伏地挺身：例如做伏地挺身鍛鍊胸部、肩膀、手臂的線條，力量不足的人可採跪姿，肌力更不足的人可推牆壁做練習。

下半身肌群建議深蹲：深蹲則能鍛鍊臀部與腿部的肌群，一開始辦不到的人可以先扶著椅子、或貼著牆壁嘗試。

重訓對上班族而言絕對是最友善的運動，郭家驊笑言，10分鐘的休息空檔就可以乘機舉個啞鈴、做伏地挺身，更簡單的鍛鍊方法就是在捷運上多讓座，光是在搖晃的車廂站著保持平衡，就能練到全身肌肉。

然而練肌肉不只是年輕人的事，郭家驊提醒，鍛鍊肌肉對50歲以上的人更加重要。一方面，肌肉從50歲後開始減少，且隨著年紀增長流失速度愈快；更重要的是，鍛鍊肌肉不僅避免肌少症、提升骨質健康，也能減少罹患中風、糖尿病、高血壓、心臟病的機率，甚至還能預防失智，一舉多得。

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(中時電子報)