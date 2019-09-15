在廣島女網賽無緣衛冕，但拿到生涯單打第500勝的寶島職業女網好手謝淑薇，本周轉戰泛太平洋女網賽，首輪迎戰前世界第一的西班牙好手穆古如莎（Garbine Muguruza），希望繼去年澳網之後，再挫對手晉級。

泛太平洋女網過去都是在日本東京舉行，由於比賽場地明年要做為奧運比賽球場，需要事前維護整理，因此今年暫時移師大阪舉行。

謝淑薇這次泛太平洋女網賽單、雙打都有報，單打第一輪碰上的對手，是去年澳網女單第二輪的手下敗將穆古如莎，當時穆古如莎世界排名第3，小薇還是直落二勝出，而穆古如莎也是2016法國網球公開賽及2017年溫布頓錦標賽球后，曾是世界第一高手，儘管今年賽季因為受傷有三站賽事第一輪就出局，但在澳網、法網兩場四大賽及墨西哥蒙特雷網球賽衛冕成功，目前世界排名第27，比謝淑薇高2個名次。

謝淑薇這次泛太平洋女網賽除了單打，雙打也會跟妹妹謝語倢搭檔，加上排在大會雙打第2種子的詹家姊妹檔詹詠然/詹皓晴，台灣球迷可以期待網球嬌娃們再傳捷報。

(中時電子報)