台灣欒樹開花期長出小黃花，黃花綠葉相當優美。（張朝欣攝）

北港鎮退休老師黃文斌10餘年前在北港堤防種植200多棵台灣欒樹，加上後來社區民眾跟進種植，形成近1公里的「欒樹步道」，中秋過後欒樹進入開花期，黃花綠葉景色優美，15日吸引不少民眾造訪，成為北港鎮初秋賞花祕境。

北港鎮北辰國小退休老師黃文斌10餘年前自己培育200多棵欒樹苗，種植在東陽里段堤防2側，長約200公尺，附近居民主動澆肥整理，後來光民里、公館里也跟進加種數百棵欒樹，形成1處長近1公里的「欒樹步道」。

黃文斌表示，他只要有空便會到「欒樹步道」整理周邊環境，中秋節連假發現欒樹已開出黃色小花，黃花綠葉令人心曠神怡，充滿初秋的寧靜氛圍，配合去年才完工的北港溪魅力河段公園，吸引不少民眾前往尋幽訪勝。

黃文斌說，台灣欒樹是台灣特有原生種，由於葉子與苦楝樹類似，因此又稱「苦楝舅」。開花前滿樹綠葉、開花期生出小黃花、結果時為紅褐色、果實乾枯後轉為褐色，所以也叫「4色樹」，極具觀賞價值。

社區民眾指出，每年中秋節都有人在「欒樹步道」烤肉賞月，今年人潮更多，主要是北港溪魅力河段公園的啟用，讓「欒樹步道」有更多的周邊遊憩空間，目前「欒樹步道」已成為秋天北港鎮的賞花祕境，喜愛花木的遊客不可錯過。

(中時 )