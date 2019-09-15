香港915遊行

香港民陣申請今午在港島遊行被警方發出反對通知書兼上訴失敗後，下午仍有大批人士在原定的起點銅鑼灣東角道聚集，並在金鐘、中環等地聚集。下午５時許，有大批示威者在政總附近一帶聚集，隨後，有示威者將汽油彈扔入政總，港警則施放多媒催淚彈反擊，驅散示威者。

綜合港媒報導，大批示威者今日到港島遊行，至下午近五時多，多處受到破壞，有示威者在灣仔一帶將港鐵站出口的玻璃打破，又有人將路牌塗污。至近下午5時，再有示威者移至金鐘一帶，將海富中心的港鐵出口玻璃打破，而政府總部西翼面向馬路的出入口亦冒出大量白煙，出現數個冒出火光的燃燒物。期間，有示威者將汽油彈扔入政總。

下午5時許，手持長槍的防暴警在金鐘站外戒備，亦有速龍小隊在場戒備。速龍小隊早前曾在C2出口外，即金鐘廊位置，清除現場水馬，其後退回站內。一批黑衣人其後到場，並向站內投擲粉末，又搬動水馬到現場。速龍小隊其後於金鐘站外持槍戒備，下午5時05分，速龍小隊在金鐘站B出口外施放催淚彈。另外，警方亦於政府總部附近施放多發催淚彈。

(中時 )