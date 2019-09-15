陸海空軍聯合婚禮，今年將依國家法規首度辦同性結婚，海空軍共3對新人報名，其中，空軍有1對，海軍有2對，陸軍154對新人報名聯合婚禮，並無同性。國軍聯合婚禮將自10月起，由各軍種依序辦理，率先打頭陣的是空軍。

陸軍今（15）日表示，陸軍108年聯合婚禮實施計畫與歷年做法均相同，凡符合我國法律規定，且能於今年底完成結婚登記之陸階志願役官士兵均可報名參加。

陸軍指出，今年聯合婚禮已於8月底截止報名，共計154對新人參加，本軍依法行政立場不變，凡符合資格官兵均歡迎報名參加。

(中時 )