海空軍3對同性新人 首度報名聯合婚禮 17:492019/09/15 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍105年集團結婚。軍聞主提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸海空軍聯合婚禮，今年將依國家法規首度辦同性結婚，海空軍共3對新人報名，其中，空軍有1對，海軍有2對，陸軍154對新人報名聯合婚禮，並無同性。國軍聯合婚禮將自10月起，由各軍種依序辦理，率先打頭陣的是空軍。 陸軍今（15）日表示，陸軍108年聯合婚禮實施計畫與歷年做法均相同，凡符合我國法律規定，且能於今年底完成結婚登記之陸階志願役官士兵均可報名參加。 陸軍指出，今年聯合婚禮已於8月底截止報名，共計154對新人參加，本軍依法行政立場不變，凡符合資格官兵均歡迎報名參加。 (中時 ) #陸海空軍聯合婚禮 #同性結婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 印度光輝戰機首度著艦測試 - 軍事 杜魯門號壞了 美部署無航母打擊群 - 軍事 海空軍3對同性新人 首度報名聯合婚禮 - 軍事 啟用新型發動機 俄明年加碼13架Su-57戰機 - 軍事 摩拳擦掌 美情報局指陸蓄勢攻台 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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