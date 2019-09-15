花蓮太魯閣國家公園15日時驚傳一起民眾昏倒送醫不治意外，花蓮警察局新城分局表示，一名唐姓民眾走完步道後，返回車輛準備離去，但疑似因心臟病昏厥在路旁，在路人報案後經救護人員緊急送往花蓮國軍總醫院救治，卻仍於下午4時30分許宣告不治。

警方指出，今日午間1點45分許，唐姓民眾與姪子走完白楊步道準備返回車上離去時，卻在台8線167.9k處昏厥倒地，而姪子似乎因與唐男間隔一段距離，為第一時間發現。

唐男昏厥後，被一旁熱心民眾發現，並立即報案。天祥派出所獲報後，與保七總隊與第九大隊等單位攜AED隨即前往事發地點，但太魯閣遊客眾多，警方只好駕駛警車開導九曲洞易塞車路段。

花蓮縣消防局指出，唐男疑似有心臟病史，疑似是因為病發導致昏厥，而倒地時可能撞擊地面，所以頭部有創傷，但詳細原因仍需近一步的調查。

救護人員到場後，隨即將唐男送往花蓮國軍805總醫院進行急救，但唐男仍於下午4點30分許宣告不治。

(中時 )