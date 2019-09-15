台中市研考會主委吳皇昇表示，盼藉「現代直接民主全球論壇」宣揚台中的民主治理經驗，讓世界看見台中重視民主的成果。（盧金足攝）

規模盛大的民主議題嘉年華在台中市登場，超過60個國家共同參與的全球民主盛事「現代直接民主全球論壇」今年將移師台中，市府研究發展考核委員會主委吳皇昇表示，藉這次機會宣揚台中的民主治理經驗，讓世界看見台中重視民主的成果。

「現代直接民主全球論壇」由台中市政府協同中興大學、非政府組織共同於10月2至5日在中興大學舉辦，廣邀國內外百位以上專家學者，匯聚台中對談民主精神。

研究發展考核委員會主委吳皇昇表示，「現代直接民主全球論壇」由專家學者彼此進行宏觀、全面的分析，探討各國家實施直接民主的模式，也比較東方和西方民主進程的不同

；同時，也可以藉由這次機會，宣揚台中的民主治理經驗，讓世界看見台中重視民主的成果。

吳皇昇說，市府重視民主精神，不僅充分尊重多元聲音，也積極推動直接民主及資訊透明措施，今年開辦多項創新政策，包括在市府官網增設「合作備忘錄專區」，完整公開市府與外界簽訂的各項合作備忘錄、意向書、協議等內容，保障市民知的權利。

此外，今年5月研考會也推動「公共政策網路參與平台」，開放市民針對公共政策提供建言，讓民眾可直接透過網路來討論公共政策。

在研考會的協助之下，目前市府教育局也籌組「青年事務諮詢委員會」，更是實質提供青年建言的平台，只要是委員會討論通過的案件，交給各局處機關研議並辦理，青年關心的議題和政策，將可受到關注及落實。

研考會指出，這次台中舉辦的「現代直接民主全球論壇」議程豐富多元，吸引許多國內外專家學者踴躍參與，報名人數統計至今，已有64個國家、200位以上國際專家學者報名，包含國際學者、實務工作者、政府機關人員等，模最盛大的一場民主議題嘉年華。

「現代直接民主全球論壇」將於10月2至5日在中興大學舉辦，內容包含3場大型座談、近40場次平行論壇，邀集各國學者代表研討伊斯蘭國家、歐洲國家等民主模式，並與台灣民主經驗相互激盪，論壇也開放提問，打破學者與民眾間的藩籬。

市府與中興大學籌辦此次活動，盼與各國的民主學者專家互相交流、分享經驗並截長補短，期盼民主理想可在台中落實深耕。

(中時 )