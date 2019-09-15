台南市農業局表示，台灣國際蘭展主要內容為「B to B」之蘭花交易平台，爭取國際訂單。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

2020年台灣將同時舉辦兩個重要蘭展，台灣國際蘭展將於明年3月6日至3月16日先行開展，世界蘭展也將於明年3月9日至3月18日舉辦，台南市農業局表示，在與行政院農委會、台中市政府及國內蘭花產銷團體討論下，兩個國際蘭花3月同時開展，讓國際蘭花業者可同時參加兩個展。

農業局強調，台灣國際蘭展主要內容為「B to B」之蘭花交易平台，爭取國際訂單，世界蘭展以研討會及論壇為主軸，兩展內容不盡相同。

台灣國際蘭展每年舉辦，世界各國買家皆知此活動，每年亦積極前來參與，及下訂蘭花訂單；世界蘭展則3年舉辦一次，著重為分享交流並傳達台灣與各國多年來為蘭花保育及復育的貢獻，以學術交流為主，展覽為輔。

農業局表示，台灣國際蘭展在台南已深耕舉辦15年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談，2019年國際訂單高達113.1億元，台南厚實的蘭花實力在國際間產官學界皆是有目共睹，是展現台灣實力的重要國際舞台。

農業局強調，台灣國際蘭展例年舉辦所帶來的高額蘭花產值，沒有分台中、台南或嘉義的蘭花，都是國內產官學攜手合作以「台灣隊」的名義進軍國際市場所帶來的成果。這次令人期待的國際蘭花大展將於明年3月在台灣舉辦，相信定能使台灣蘭花更揚名於國際。

(中時 )