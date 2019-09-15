男籃世界盃銅牌戰15日在大陸北京五棵松體育館開打，無視一度落後15分頹勢，法國靠著「雙槍」迪柯洛、佛尼耶攜手攻下35分，最後以67比59逆轉擊敗澳洲，連兩屆世界盃都拿銅牌，澳洲雖居第4，仍創隊史最佳名次紀錄。

一開賽雙方火藥味十足，戴拉維多瓦接連「作」了戈貝爾、佛尼耶兩名法國球員各1次進攻犯規，戈貝爾更因抗議尺度被吹技術犯規，也讓澳洲趁機取得領先，打完上半場，澳洲30比21領先法國，澳洲前鋒英格利斯半場就摘12分。

英格利斯第3節的「三分打」，除了幫助澳洲取得38比23大幅領先，更讓他的爵士隊友戈貝爾吞下第3犯，沒想到接下來法國外線徹底甦醒，迪柯洛、佛尼耶、巴坦等人接連取分，反觀澳洲頻頻被吹進攻犯規，雙方差距轉眼僅剩2分。

澳洲前鋒英格利斯(左)遭遇對方壓迫防守。(美聯社)

迪柯洛最後9分01秒兩罰俱中，法國47比46首次超前，隨後雙方互有領先，戈貝爾最後2分05秒切入上籃取分，這是他全場第1次進球，卻幫法國取得60比56領先，米爾斯此時竟然發生運球回場的低級失誤，重挫澳洲士氣。

最後1分06秒，阿巴西投進相當關鍵的三分外線，擴大法國領先差距到7分，接著巴坦兩罰中1，法國64比56領先，米爾斯雖在最後38秒投進三分球，可惜為時已晚，法國充分掌握接下來的罰球機會，漂亮完成這次逆轉秀。

迪柯洛攻下全場最高的19分，佛尼耶(魔術)也替法國拿下16分，兩人卻是法國「唯二」得分上雙球員，主力中鋒戈貝爾(爵士)僅拿2分、4籃板；澳洲則以英格利斯(爵士)拿下17分、5籃板及3助攻表現較佳，米爾斯(馬刺)15分。

(中時電子報)