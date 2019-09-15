張男引進外來種螞蟻，專家憂心恐破壞台灣生態平衡。（保七總隊提供／林和生屏東傳真）

保七總隊第8大隊15日會同屏東林管處及動植物防疫檢疫局高雄分局等人員，前往高雄張姓男子住處進行搜索，當場查獲上百隻違法輸入的外來種螞蟻，專家憂心，由於外來物種沒有天敵，一旦在戶外擴散，恐破壞原地生態平衡。

保七總隊第8大隊長李日聰指出，張男自2018年起，涉嫌違法從大陸淘寶網上，購買未經申請核准輸入的大型螞蟻，其中包含收穫蟻、巨山蟻、鉅針蟻等物種，以人造蟻窩或離心管的方式、將蟻后、工蟻整組打包，於購物網站公開販售。

其中「工匠收穫蟻」屬於動植物防疫檢疫法第15條第1項第1款規定的禁止輸入有害生物，全案已依違反植物防疫檢疫法移送橋頭地檢署偵辦。

李日聰表示，「工匠收穫蟻」主要棲息於溫帶國家，分布在大陸、美國、歐洲等地，台灣並不是分布區，引進後可能會因為沒有天敵而失控，造成危害農作物及破壞生態平衡等問題；專家更憂心，外來物種一旦逸散到環境中，台灣農業恐付之一炬。

李日聰強調，除非是經過申請的實驗、研究、教學或展覽，否則不得輸入有害生物，貿然引進將會觸法，違反者將可處3年以下有期徒刑、拘役、或併科15萬元以下罰金。

(中時 )